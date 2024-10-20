السوبر المصري.. الزمالك يتأهل للنهائي على حساب بيراميدز

تأهل فريق الزمالك، إلى نهائى بطولة كأس السوبر المصرى، بالفوز على نظيره بيراميدز، بركلات الترجيح، بعد أن انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “استاد آل نهيان”، ضمن منافسات نصف نهائى البطولة التى تستضيفها دولة الإمارات.

افتتح إبراهيم عادل التهديف فى الشوط الأول ليسجل هدف بيراميدز فى الدقيقة الـ 14، بينما تعادل للزمالك سيف الدين الجزيري فى الدقيقة الـ 41 من عمر اللقاء.

أحرز أهداف الزمالك من ركلات الترجيح، كل من: عبدالله السعيد، وحمزة المثلوثى، وحسام عبدالمجيد، وناصر منسى، ومحمد والسيد زيزو.

فيما أحرز أهداف بيراميدز كل من: كريم حافظ ، وعبدالرحمن مجدى، ويوسف “أوباما”، وفيستون كالالا مايلي،

وأهدر مصطفى فتحى ركلة بيراميدز.



وأثناء مجريات المباراة، أهدر اللاعب رمضان صبحى، ركلة جزاء لصالح فريق بيراميدز فى الدقيقة الـ 51 من عمر اللقاء.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، ونجح كل فريق فى ترجمة سيطرته إلى أهداف خلال مجريات الشوط الأول، وعلى العكس فشلا فى الشوط الثانى فى احراز أى اهداف، رغم وجود فرص حقيقة لكلاهما.

بهذه النتيجة احتكما الفريقان لركلات الجزاء، لكى يعلنا الفريق الفائز والمتأهل إلى نهائى بطولة كأس مصر، منتظرًا لافائز من مواجهة الأهلى وسيراميكا.

ويشارك الزمالك في تلك البطولة، بعد أن مُنح البطاقة الذهبية، التي يمنحها منظمو البطولة لإشراك فريق رابع، بينما يشارك فريق بيراميدز فى تلك البطولة بصفته بطلاً لبطولة كأس مصر فى نسختها الأخيرة.