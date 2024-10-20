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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السيتى يفوز فى الـ +90 ويتصدر الدوري مؤقتاً

احتفال السيتي
احتفال السيتي
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انتهت منذ قليل، مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون بنتيجة 2/1 للسيتى وذلك فى الجولة العاشرة من الدوري الانجليزي الممتاز.

وتقدم وولفرهامبتون فى الدقيقة السابعة من المباراة عن طريق اللاعب لارسن، ثم تعادل  للسيتى فى الدقيقة 33من الشوط الأول   يوشكو جفارديول من مساهمة من زميله دوكو.

واختتم السيتي أهدافه  فى النفس الاخير من المباراة فى الدقيقة 95 عن طريق اللاعب جون ستونز ومساهمة من فودن.

وتصدر بتلك النتيجة السيتى جدل  ترتيب الدورى الانجليزى الممتاز مؤقتاً منتظراً ب 20 نقطة متفوق على ليفربول بنقطتين والذى ينتظر مباراته ضد تشيلسى بعد قليل.

الدوري الإنجليزي الممتاز ترتيب الدوري الانجليزي مانشستر سيتى يوشكو جفارديول وولفرهامبتون