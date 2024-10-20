السيتى يفوز فى الـ +90 ويتصدر الدوري مؤقتاً

انتهت منذ قليل، مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون بنتيجة 2/1 للسيتى وذلك فى الجولة العاشرة من الدوري الانجليزي الممتاز.

وتقدم وولفرهامبتون فى الدقيقة السابعة من المباراة عن طريق اللاعب لارسن، ثم تعادل للسيتى فى الدقيقة 33من الشوط الأول يوشكو جفارديول من مساهمة من زميله دوكو.

واختتم السيتي أهدافه فى النفس الاخير من المباراة فى الدقيقة 95 عن طريق اللاعب جون ستونز ومساهمة من فودن.

وتصدر بتلك النتيجة السيتى جدل ترتيب الدورى الانجليزى الممتاز مؤقتاً منتظراً ب 20 نقطة متفوق على ليفربول بنقطتين والذى ينتظر مباراته ضد تشيلسى بعد قليل.