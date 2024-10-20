السوبر المصري.. غرفة ملابس الأهلي في ملعب "محمد بن زايد" جاهزة لاستقبال الأبطال

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع «فيس بوك» صورا من غرفة ملابس الفريق الأول بملعب «محمد بن زايد» في أبو ظبي، قبل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وتحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من فندق الإقامة في أبو ظبي إلى ملعب محمد بن زايد، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

قائمة الأهلي في السوبر المصري

وشهدت قائمة الأهلي المسافرة إلى الإمارات استعدادًا لخوض كأس السوبر المصري، وجود الرباعي الوافد حديثًا لصفوف القلعة الحمراء خلال انتقالات الصيف الحالي وضم كولر يوسف أيمن، وعمر الساعي، والثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري، لقائمة الأهلي المسافرة لخوض كأس السوبر، كما شهدت قائمة الفريق الأحمر، غياب الثلاثي كريم فؤاد والتونسي علي معلول، ومحمد هاني، بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي لكأس السوبر المصري للأبطال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، وحمزة علاء.

خط الدفاع: أشرف داري، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، يوسف أيمن، عمر كمال عبد الواحد، خالد عبد الفتاح، وكريم الدبيس.

خط الوسط: إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، مروان عطية، رضا سليم، حسين الشحات، عمرو السولية، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي، بيرسي تاو، ومحمود كهربا.