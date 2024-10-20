السوبر المصرى.. الزمالك وبيراميدز يحتكمان لركلات الجزاء

انتهى الشوط الثاني بين فريق الزمالك، ونظيره بيراميدز، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، من المباراة التي تجمع بينهما الآن على ملعب "أستاد آل نهيان"، ضمن منافسات نصف نهائى كأس السوبر المصرى، والتى تستضيفه دولة الإمارات.

افتتح إبراهيم عادل التهديف في الشوط الأول ليسجل هدف بيراميدز فى الدقيقة الـ 14، بينما تعادل للزمالك سيف الدين الجزيري في الدقيقة الـ 41 من عمر اللقاء.



أهدر اللاعب رمضان صبحى، ركلة جزاء لصالح فريق بيراميدز في الدقيقة الـ 51 من عمر اللقاء.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، ونجح كل فريق فى ترجمة سيطرته إلى أهداف خلال مجريات الشوط الأول، وعلى العكس فشلا في الشوط الثاني فى إحراز أي أهداف، رغم وجود فرص حقيقة لكلاهما.



بهذه النتيجة احتكما الفريقان لركلات الجزاء، لكى يعلنا الفريق الفائز والمتأهل إلى نهائى بطولة كأس مصر، منتظرًا لافائز من مواجهة الأهلى وسيراميكا.

ويشارك الزمالك في تلك البطولة، بعد أن مُنح البطاقة الذهبية، التي يمنحها منظمو البطولة لإشراك فريق رابع، بينما يشارك فريق بيراميدز فى تلك البطولة بصفته بطلاً لبطولة كأس مصر فى نسختها الأخيرة.