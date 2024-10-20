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الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ندوة ودورات رياضية بمراكز شباب ملوي ضمن مبادرة بداية جديدة

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تم تنفيذ الندوة الاجتماعية عن البطالة  للشباب بمركز شباب دروة اليوم، ضمن الخطة الشهرية للمركز، بمشاركة ما يزيد على 18عضوًا من أعضاء مركز الشباب. 
 

بحضور الشيخ احمد صابر عيسي ومدير المركز والمشرف الاجتماعي للمركز، جاء ذلك بحضور مدير المركز والمشرفين بالمركز.

 

كما نفذ مركز شباب دروة  نهائي الدورة الرياضية فى كرة القدم للشباب واسفرت نتائج المباريات النهائية بين فريقي النجوم × الأصدقاء، وفاز فريق الأصدقاء بركات الجزاء ٣/٤ وكانت مباراة في غاية الاهميه للبلد ومباراة قوية وممتعة جدا بحضور مجلس إدارة المركز ومدير المركز ومشرف النشاط الرياضي للمركز.

 

وكذلك نفذ مركز شباب تندة يوما رياضيا لكرة القدم  للشباب ضمن خطة شهر أكتوبر، فقد شارك اكثر من ٤٠ عضوا من أعضاء المركز، وقد تم تقسيم المشاركين إلى ٤ فرق وتم اللعب بنظام خروج المغلوب وتم توزيع الجوائز على المركز الأول، جاء ذلك بحضور مدير المركز والمشرفين بالمركز.

 

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة، متابعة وتنفيذ إدارة شباب ملوى بقيادة رجب عبد العظيم مدير عام ادارة شباب ملوى.

مدرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا