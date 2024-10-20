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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار سعر الذهب في نهاية التعاملات.. وعيار 21 يسجل 3680 جنيهًا

سعر الذهب
سعر الذهب
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استقر سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد بدون تغيير في محلات الصاغة، بعد سلسلة من الزيادات خلال الأيام القليلة الماضية.

سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم


وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 3680 جنيهًا للبيع و 3700 جنيها للشراء، فيما سجل عيار 18 نحو 3154 جنيهًا للبيع و 3171 جنيهًا للشراء.


وبلغ  سعر الذهب عيار 14 نحو 2460 جنيهًا للبيع و 2473 جنيها للشراء،  وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 29.44 ألف جنيه للبيع و 29.6 ألف جنيه للشراء.


وبلغ سعر عيار 24  نحو 4205 جنيهًا للبيع و 4228 جنيهًا للشراء، و سجل سعر أوقية الذهب نحو 2720 دولار للبيع و 2721 دولار للشراء.

مال واعمال سعر جرام الذهب سعر عيار ٢١ سعر عيار ١٨ سعر الجنيه الذهب