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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عاجل .. سقوط قتلى وجرحى لجنود الاحتلال في قطاع غزة

أحد الجنود الاحتلال
أحد الجنود الاحتلال المصابين بجروح خطيرة في غزة الجندي حايين
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استهدفت منذ قليل المقاومة الفلسطينية،  عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، فيما دعت المواقع الإسرائيلية للصلاة والدعاء لجنود الاحتلال، في إشارة إلى استهداف كبير لجنود الاحتلال من قبل المقاومة الفلسطينية.

ومن جانبها عتّمت الجهات الرسمية الإسرائيلية على الحدث الأمني نظرًا للخسائر الكبيرة التي لحقت بهم، فيما كشفت مصادرعن تعرض مدرعة إسرائيلية لصاروخ مضاد للدروع في غزة، في الوقت الذي كشفت فيه جهات عبرية أن المدرعة مهمة إلا أن سبب أهميتها غير معروف حتي الان.

 وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن هناك قتلى وجرحى إسرائيليين يجرى إجلائهم بالمروحيات الإسرائيلية إلى مستشفي سوروكو ومستشفى أخرى بالقدس المحتلة.

وأشارت جهات رسمية عبرية إلى أن أحد جنود الاحتلال ويدعى “حايم تريتل” أصيب بجروح خطيرة جراء استهدافه من قبل قناص فلسطيني بقطاع غزة.

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