ندوة أندية السكان عن الوقاية من الأمراض المعدية بمركز شباب شلقام

في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لحث الشباب علي ارتياد مراكز الشباب، ونطاق التوعية، وتنفيذ الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مؤسسة اتجاه وحدة أندية السكان بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا.

نفذ مركز شباب شلقام التابع لإدارة شباب بني مزار اليوم، ندوة انديه السكان التثقيفية عن الأمراض المعدية وطرق الوقاية منها.

حضر الندوة عدد 35 عضوا من الشباب والطلائع بحضور محمود شحاته، وغادة محيي منسقة أندية السكان، وبحضور مدير المركز أحمد عبد اللطيف ومسئول نادي السكان بالمركز وكامل مشرفي الأنشطة، ناقشت الندوة توعية شاملة لكيفية الوقاية وطرق العلاج من الأمراض المعدية ، وتناولت جميع الجوانب السلبية التي تؤدي للإصابة بهذه الأمراض وذلك لتوعية النشئ والشباب.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ومتابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ومتابعة و إشراف مدير إدارة تمكين الشباب ومدير إدارة شباب بني مزار، ومتابعة منسقة أندية السكان.