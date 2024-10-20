الثلاثاء.. احتفالية كبرى بجامعة أسيوط بمناسبة الذكرى "51" لانتصارات أكتوبر

تنظم جامعة أسيوط؛ يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ من أكتوبر، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ احتفالية كبرى بالذكرى (٥١) لانتصارات أكتوبر المجيدة، وندوة تثقيفية، يحاضر خلالها؛ اللواء الدكتور محمد الغباري مستشار مدير أكاديمية ناصر العسكرية، بعنوان: "التخطيط الإستراتيجي للحرب، والدفاع الإستراتيجي"، وذلك بمركز المؤتمرات بالمبنى الإداري بالجامعة.

تتضمن الاحتفالية الكثير من الفعاليات، منها محاضرة اللواء الدكتور محمد الغباري مستشار مدير أكاديمية ناصر العسكرية، وأيضاً عرض لفيلم عن ملحمة أكتوبر المجيدة، وسيتم تكريم عدد من أفراد، وجنود القوات المسلحة، كما تشمل فقرات فنية لطلاب الجامعة، وطلاب ذوي الهمم، وتختتم بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وأكد الدكتور المنشاوي: حرص إدارة الجامعة؛ على إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر؛ بهدف رفع الوعي لدى الطلاب، وتعزيز الانتماء، والوطنية، وتعريف الطلاب بذكرى انتصارات أكتوبر؛ كواحدة من أبرز المحطات التاريخية في مسيرة الوطن الغالي؛ حيث سطرت القوات المسلحة المصرية ملحمة بطولية تُعدّ رمزًا للكرامة، والعزة، وتجسيدًا لإرادة الشعب، وعزيمة الأبطال الذين ضحوا بحياتهم؛ من أجل استعادة حقوقهم، وأراضيهم.

ومن الجدير بالذكر، أن اللواء الدكتور محمد الغباري من مواليد مدينة بورسعيد عام ١٩٤٦م، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام ١٩٦٨م، وماجستير العلوم العسكرية في ١٩٨٤م، ثم زميل كلية الدفاع الوطني/ أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام ١٩٩١م، ودورة كبار القادة رقم (۸) أكاديمية ناصر العسكرية عام ۱۹۹۷م، ثم الدكتوراة في الإستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا في ۲۰۱۰م، وتدرج اللواء محمد الغباري في عدد من وظائف هيئة القيادة، ومنها: ضابط عمليات في فرع عمليات الفرقة الثانية مشاة في حرب أكتوبر، ورئيس فرع المعلومات في شعبة عمليات ج ۲ مید، ثم رئيس فرع العمليات؛ في شعبة عمليات ج ۳ ميد، ورئيس شعبة التدريب ج ۲ ميد، وكذلك مساعد لمدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعضو بمحكمة القيم العليا سابقاً، هذا بالإضافة إلى دراساته، ومحاضراته التثقيفية، ومشاركاته المتميزة في الندوات المشتركة؛ في تركيا، وإيطاليا، واليونان، وكلية دفاع حلف الناتو، فضلاً عن كتابه حول: "الفكر الإستراتيجي للجماعات اليهودية؛ في التوراة، والتلمود، وأثره في قيام الدولة"، كما حصل اللواء محمد الغباري على الكثير من الأنواط، والنياشين، ومنها: الميداليات الخاصة بحرب أكتوبر والعبور، ۲ نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، و٢ نوط التدريب من الطبقة الأولى؛ نوط الخدمة الطويلة، ونوط الامتياز، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى.