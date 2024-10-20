محمد صلاح يقود ليفربول أمام تشيلسي

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة تشيلسي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول، اليوم الأحد، نظيره تشيلسي على ملعب آنفيلد، في لقاء ينطلق في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام تشيلسي، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة البرتغالي ديوجو جوتا والهولندي كودي جاكبو.



أرقام محمد صلاح



يأمل صلاح في زيادة غلة أهدافه حيث أحرز 4 أهداف حتى الآن مع ليفربول، وصنع مثلها في الدوري الإنجليزي حتي الآن.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الوصيف حتى الآن، بينما يأتي تشيلسي في المركز السادس وفي رصيده 14 نقطة.

تشكيل ليفربول



تشكيل ليفربول لمواجهة تشيلسي



حراسة المرمى: كيليهر

الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان ديك، روبرتسون.

الوسط: جونز، جرافينبيرش، سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، وجوتا.