زي النهاردة اندلاع ثورة القاهرة الأولى ضد الحملة الفرنسية

تمر علينا اليوم الأحد الموافق ٢٠ شهر أكتوبر، العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها:



اغتيال القائد الاندلسى محمد بن أمية قائد المورسكيين في حرب البشرات.



وعام 1789 إندلاع ثورة القاهرة الأولي ضد الحملة الفرنسية،والتي راح ضحيتها ما يقرب 2500 مصري بينما قتل من الفرنسيين 16 فردا فقط بينهم جنرال.

وفى عام 1827 وقعت«معركة نافارين البحرية» بين الأسطول المصري بقيادة ابراهيم باشا مدعما الأسطول العثماني والأسطول الجزائري ،وأساطيل بريطانيا فرنسا وروسيا من جهة أخرى.

وعام 1919 - الكوتغرس الأمريكي يتبنى قانون يحظر كل المشروبات المسكرة في الولايات المتحدة.

وفى عام1921 وقعت فرنسا وتركيا على معاهدة أنقرة التي أدّت لإنهاء الحرب الدائرة بينهما وتنازل فرنسا التي احتلت سوريا عن الأقاليم السورية الشمالية لصالح الأتراك.

وعام 1941 وقوع مجزرة كراغوييفاتس التي ارتكبها جنود ألمانيا النازية في صربيا.

وفي عام1960 -تأسيس نادي القادسية الكويتي الرياضي.

وعام1973 الملكة اليزابيث الثانية تفتتح دار أوبرا سيدني وذلك بعد 15 عامًا من بدء البناء، وقد كلف المبنى 80 مليون دولار أمريكي وتم تصميمه بواسطة المصمم الدنماركي يورن أوتسون.

1977 انقلاب عسكري في تايلااند يطيح بالحكومة المدنية.



عام 1981 الاتحاد السوفيتي منح بعثة التحرير الفلسطينية بموسكو صفة دبلوماسية.

1982 - أسوأ كارثة رياضية في روسيا بوفاة 66 شخصًا نتيجة التدافع في ملعب لوچنيكي في مباراة ضمن كأس الاتحاد الأوروبي.

وعام 1989 - فوزالكاتب الإسباني كاميلو خوسيه ثيلا بجائزة نوبل في الأدب.

وفي عام 1998 - التوقيع على اتفاقية أضنة الأمنية بين سوريا وتركيا، وتنص على التعاون في مواجهة الإرهاب ومنع تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي السورية.

وعام 2002 أعلن أنه من المقرر استلام حكومة الكويت لأرشيفها الوطني من حكومة العراق التي صادرتْ الأرشيف خلال احتلالها للكويت سنة 1990.

وفى عام 2006 أعلن ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عن تأسيس هيئة للبيعة يكون أعضائها من أبناء الملك عبد العزيز الذكور وأحفاده في حالة وفاة الأب، وحددت مهمة الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكًا على البلاد في حالة وفاة الملك، كما يقوم الملك بعد مبايعته بالتشاور مع أعضائها باختيار من يراه مناسبًا لولاية العهد أو أن تقوم الهيئة باختيار من تراه مناسبًا للمنصب.

وعام 2011 - المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا يعلن عن مقتل معمر القذافي.

و في عام 2017 وقع هجوم على قوات أمنٍ مصريَّة في طريق الواحات في محافظة الجيزة أدَّى إلى مقتل ما بين 16 و54 عنصر أمن، وإصابة 15 شخصًا من المُهاجمين الذين رُجِّح انتمائهم لِتنظيم داعش - ولاية سيناء.

وهجهومان انتحارِيَان استَهدَفا مَسجدَين في ولايتي كابول وغور الأفغانيتين أدَّيا إلى مَقتل 76 شخصًا وإصابة 65 آخرين، تبنّى تنظيمُ داعش إحدَیهما.

وعام 2018 ما يقرب من 700 ألف شخص يشاركون في مسيرة تصويت الشعب في لندن للمناداة باقتراع عام على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي النهائي.

وعام 2020 هبط بنجاح مسبار أوسايرس-ركس ب على الكويكب بينو 101955 ويبدأ بجمع عينة من سطحه.

وعام 2021 -تفجير عبوتين ناسفتين بحافلة مبيت عسكرية سورية بالقرب من جسر الرئيس في العاصمة دمشق، يسفر عن مقتل أربعة عشر شخصًا ووقوع عدد من الجرحى.

والإعلان عن منح جائزة سخاروف لحرية الفكر لعام 2021 للمُعارض الروسي أليكسي نافالني.

وعام 2022 استقالة رئيسة وزراء المملكة المتحدة ليز تراس إثر أزمة حكومية وضغوط من حزب المُحافظين، لتُصبح بذلك صاحبة أقصر ولاية رئاسة وُزراء في تاريخ بلادها.