رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنة المنشآت الجامعية ويتابع موقف مشروع معهد الأورام

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، الاجتماع الشهرى للجنة المنشآت الجامعية بحضور نائبي رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى العمل بها.

بدأ رئيس الجامعة الاجتماع بإحاطة الحضور بشأن مستجدات مشروع معهد الأورام، وعمل إعلان بالجرائد الرسمية لطرح المشروع لاختيار الشركة التى سيتم تكليفها بالتصميم وشركة الإنشاءات، موضحا أنه كلف بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى أنه تم البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن اختيار الجهاز الإدارى وبدء التشغيل الجزئى للمعهد.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية هذا المشروع القومى لخدمة مرضى الأورام، مشيرا إلى أن المستهدف من إنشاء المعهد هو زيادة السعه السريرية بطاقة (400) سرير داخلي، (40) سرير رعاية مركزة، (40) سرير عناية متوسطة، (6) غرف عمليات جراحة أورام، و١٠٠ كرسي لتلقي جرعات العلاج الكيماوي و٣ محطات للعلاج الاشعاعي، وذلك لإستيعاب أكبر عدد من مرضي المحافظة والمحافظات المجاورة، وسوف يتم تجهيزه بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة فى علاج الأورام، لذا يجب تصميم المبنى من قبل شركة متخصصة فى المنشآت الطبية لتنفيذ التصور الرئيس للمعهد خاصة أن المعهد يعد مرحلة أولى من مراحل إنشاء المدينة الطبية.

واستعرض رئيس الجامعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات بالجامعة، وماتم تنفيذه، بالإضافة إلى استعراض الموقف المالى والمستخلصات المالية المطلوبة، كما استعرض أعمال الصيانة بمختلف المنشآت، مؤكدا على أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المطروحة.

تضم اللجنة فى عضويتها عمداء كليات: الهندسة، والتربية النوعية، والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والمشرف على مركز الاستشارات الهندسية، ورئيس قسم الهندسة المدنية، ورئيس قسم العمارة، وأمناء عام الجامعة المساعدين، ومديرى عموم: الشؤون الهندسية، والصيانة، والشؤون المالية، والشؤون القانونية، والإستراتيجية، والاحتياجات، ومدير المشروعات، ومدير الترميمات.