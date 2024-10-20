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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله يقصف قادة عسكرية إسرائيلية في صفد بالأراضي المحتلة

قصف
قصف
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تمكن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، من قصف قادة عسكرية إسرائيلية في منطقة صفد بالأراضي المحتلة، ردًا على مصادر نيران إسرائيلية استهدفت العمق اللبناني.

وقال حزب الله اللبناني في بيان له، إن مقاتلي الحزب تمكنوا من قصف قاعدة "فيلون" في مستوطنة روش بينا، مستخدمين في ذلك رشقات صاروخية كبيرة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق حزب الله حوالي 160 صاروًحا على  مستوطنات إسرائيلية، ردًا على قصف الجيش الإسرائيلي لأكثر من 175 هدفًا في جنوب لبنان.

تجدر الإشارة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسير بشكل متسارع ضد المواطنين في شمال قطاع غزة المحاصر، كما أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين في شمال القطاع على ترك منازلهم.

ويعاني سكان الشمال في القطاع من انهيار كبير في البنية التحتية للقطاع، علاوة على المجازر التي يرتكبها جنود جيش الاحتلال ضد أبناء القطاع، خاصة بعد فشلهم في استعادة الرهائن الإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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