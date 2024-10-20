جامعة الفيوم: حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الهندسة

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، شهد الدكتور شريف العطار عميد كلية الهندسة فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد والتي نظمها اتحاد الطلاب بالكلية، بحضور الدكتور مهجة إمبابي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رانيا أبو السعود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد عبد الرحمن منسق أسرة طلاب من أجل مصر، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٠ بقاعة والمؤتمرات بالكلية.

في مستهل كلمته أكد د شريف العطار، أن مهنة الهندسة تعد من أفضل المهن المميزة في مصر، وذلك لأنها الركيزة الأساسية في بناء المجتمع بمختلف تخصصاتها، كما أشار إلى أن الكلية تعتبر أسرة واحدة وأن إدارة الكلية على أتم الاستعداد لاستقبال كافة المقترحات والشكاوى المقدمة من الطلاب.

وأضاف أن الكلية دائمًا تفتخر وتعتز بطلابها الجدد وترحب بانضمام دفعة جديدة من الطلاب لأسرة الكلية كل عام.

وقدمت د مهجة إمبابي التهاني للطلاب الجدد بالعام الدراسي الجديد ورحبت بهم في رحاب الكلية، كما أكدت أن الكلية من كليات القمة بالإضافة إلى أنها تعد أول كلية في شعبة علمي رياضيات من مرحلة الثانوية العامة، ولذلك فهي تعتبر من أهم كليات الجامعة، وخلال كلمتها أيضًا دعت الطلاب إلى المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة بالكلية موضحةً أن طلاب كلية الهندسة دائمًا يحققون مراكز متقدمة على مستوى الجامعة والجامعات المصرية الأخرى في الأنشطة الطلابية المختلفة.

كما أعرب د. وائل طوبار عن أمانيه بقضاء عام دراسي موفق للطلاب الجدد، ووجه بعض النصائح للطلاب من أهمها الشعور بالفخر والاعتزاز لجامعة عريقة وضخمة مثل جامعة الفيوم، وضرورة السعي والاجتهاد لتحقيق الأهداف، وأشار إلى أن جامعة الفيوم أنجبت العديد من القامات العلمية والتنفيذية الكبيرة بمصر.

وأكد د. محمد عبد الرحمن أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية لما لها من دور هام في بناء شخصية الطالب، كما أنها تسهم في تنمية المهارات وبناء القدرات لدى الطلاب لسد احتياجات سوق العمل ومواكبة تطوراته.