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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الفرنسي.. نانت Vs نيس مواجهة مصرية بين مصطفى محمد وعبد المنعم

مصطفى محمد vs محمد
مصطفى محمد vs محمد عبد المنعم
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 أعلن انطوان كومبواري المدير الفنى لفريق نانت، المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يستضيف به نظيره نيس والمحترف ضمن صفوفه محمد عبد المنعم لاعب المنتخب الوطني، وذلك على ملعب "لا بوجوار - لويس فونتينو "، ضمن منافسات الجولة الثامنة  من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.


وجاء تشكيل فريق نانت : 
 

 


 حراسة المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: اميان، كاستيليتو، ناثان زيز، كوزا.

وسط الملعب: شيريفيلا، مولات، ليبينانت.

خط الهجوم: سيمون، ماتيس أبلين، مصطفى محمد.

 

 


وجاء تشكيل نيس : 

حارس المرمى: مارسين بولكا.

خط الدفاع: أنتوني ميندي - مويس بومبيتو - محمد عبد المنعم - جوناثان كلاوس.

خط الوسط: بوادوي - بابلو روساريو - علي العابدي.

خط الهجوم: يوسوفا موكوكو - جويساند - بوجا.

ويحتل فريق نانت المركز الحادي عشر  في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يحتل نيس  المركز العاشر  برصيد 9 نقاط.

الدوري الفرنسي لكرة القدم الجولة الثامنة المنتخب الوطني تشكيل فريق نانت مصطفى محمد محمد عبد المنعم