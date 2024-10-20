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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

محافظ الإسكندرية يستعرض استراتيجية تطبيق قانون التصالح أمام البرلمان

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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استعرض الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، استراتيجية المحافظة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الفيومي مع لجنة الزراعه برئاسه النائب هشام الحصري لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون بحضور وزير الزراعة ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية .

وقال محافظ الإسكندرية، إن استراتيجية المحافظة تتضمن عددًا من المحاورأبرزها نشرزيادة الوعي بضرورة التصالح وأيضًا متابعته، مشيرًا إلى أن المحافظة قامت بعمل حملات إعلامية لجذب المواطنين من أجل التصالح في مخالفات البناء.
بدوره استفسر النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان، عن سبب قيام الأحياء بعمل معاينة في قانون التصالح في مخالفات البناء، وهو الأمر الذي أوجد صعوبات في تطبيق القانون، كما أنه لا يوجد في القانون ما يطلب بذلك".
وأضاف "الفيومي"، أن فلسفة القانون تأكيد الثقة بين المواطنين والحكومة، مشيرًا إلى أن الأرقام والاحصائيات بشأن التصالح تؤكد أن هناك شيء خطأ.
 

قانون التصالح النواب محافظ الإسكندرية