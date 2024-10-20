الدوري الفرنسي.. محمد عبدالمنعم يقود نيس أمام نانت

أعلن فرانك هايس المدير الفني لفريق نيس، المحترف ضمن صفوفه محمد عبدالمنعم لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نانت، المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد لاعب الفراعنة، وذلك بعد قليل عل ملعب "لا بجوار"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي.

وجاء تشكيل نيس، كالتالى:

حراسة المرمى: مارسين بولكا.

خط الدفاع: أنتوني ميندي - مويس بومبيتو - محمد عبد المنعم - جوناثان كلاوس.

خط الوسط: بوادوي - بابلو روساريو - علي العابدي.

خط الهجوم: يوسوفا موكوكو - جويساند - بوجا.

فيما يجلس على دكة بدلاء نانت كلاً من:

ماكسيم دوبي، نانجو، توم لوشيت، كامارا، بدر الدين بوعناني،، فيكتور أوراكبو، سفيان ديوب، لابوردي، آيلي.

ويقع فريق نيس فى المركز الاشر برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق نانت المركز الـ 11 بنفس عدد النقاط.