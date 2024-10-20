مياه مطروح تنظم زيارة ميدانية لمشايخ الأوقاف لمحطة الرميلة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، زيارة تفقدية لمشايخ مديرة الأوقاف بمطروح لمحطة تحلية مياه البحر الرميلة بمنطقة علم الروم شرق مرسى مطروح، جاء ذلك في إطار خطة التوعية والتي ينفذها فريق التوعية التابع للإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بمطروح.

وجرى استعراض أهمية المحطة وكيفية تشغيلها وشرح مراحل تحلية مياه البحر المالحة وتحويلها الى مياه عذبة صالحة للشرب، والتي تبدأ بمرحلة مأخذ البحر ودخول كميات كبيرة من مياه البحر مرورا بمرحلة الفلترة من خلال فلاتر رملية ثم مرحلة فلترة ثانية من خلال فلاتر قطنية لفصل الشوائب والأجسام الغريبة من المياه ثم تنتقل الى مرحلة اغشية نزع الأملاح يليها مرحلة معادلة الأملاح بالمياه واخيرا مرحلة خزانات التكديس، لتنتقل مياه الشرب المنتجة من خلال شبكات المياه الى بيوت المواطنين للاستخدام.

أيضا تهدف خطط التوعية التي تنفذها الإدارة العامة للعلاقات العامة من خلال إدارة التوعية الى زيادة معرفة المواطنين وخاصة الطلاب والأطفال بكيفية انتاج المياه وتوفيرها لهم وكذلك التأكيد على عملية ترشيد الاستهلاك وتقليل كميات المياه المهدرة حفاظا عليها ولأهميتها لهم تحت شعار "كل نقطة بتفرق".

وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت عنوان بداية جديدة لبناء الانسان، والتي تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، وتحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

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