"من أيد لأيد".. بدء تطبيق منظومة الجمع السكني للقمامة بمدينة إدكو

أعلنت محافظة البحيرة عن بدء تطبيق منظومة الجمع السكني للقمامة بمدينة إدكو وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المنظومة بمدينة دمنهور، ضمن الحملة الجديدة لجمع القمامة تحت شعار "من أيد لأيد".

وتهدف المنظومة إلى تعزيز نظافة المدن وتقديم خدمة متميزة للمواطنين من خلال قيام سيارات جمع القمامة بزيارة المنازل بشكل دوري لجمع أكياس القمامة، بالإضافة إلى تحسين مظهر الشوارع والقضاء على النقاط العشوائية لتجمع المخلفات.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة على أهمية التعاون المشترك لرفع كفاءة منظومة النظافة، مشيرة إلى وجود خطة شاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة للتعامل مع التراكمات وتحسين البيئة العامة في مختلف المناطق.