جامعة أسيوط ضمن أفضل الجامعات العربية طبقًا لتصنيف QS البريطاني

تلقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريرًا حول النسخة الأخيرة من التصنيف البريطاني QS Arab Rank 2025 ؛ تم إدراج الجامعة ضمن أفضل الجامعات العربية في الترتيب (53) على مستوى جامعات العالم العربي، التي شملها التصنيف، والبالغ عددها أكثر من (246) جامعة عربية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن الجامعة احتلت- أيضًا- الترتيب السادس على مستوى (36) جامعة مصرية حكومية تم إدراجها في التصنيف لهذا العام.

وفى هذا الإطار؛ أشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بالإنجاز الذي تم تحقيقه، وحصول الجامعة على هذا الترتيب المتقدم؛ في واحد من أهم التصنيفات التي تُقيّم الجامعات العربية، ونشاطها البحثي؛ مؤكدًاً أن تصنيف QS البريطاني؛ يعد مرجعًا موثوقًا يعكس التميز العلمي، والبحثي؛ لجامعة أسيوط، والذي جعلها تحتل هذا المركز المتقدم على مستوى الجامعات العربية، والمصرية، مضيفًا أن هذا التقدم يأتي ضمن رؤية، وخطة الجامعة الاستراتيجية الهادفة إلى ؛ الارتقاء بالبحث العلمي، والنشر الدولي، والتي يتم الآن جني ثمارها بالتقدم، والوجود في كافة التصنيفات العالمية، والعربية، بمختلف معاييرها الدولية.

وأضاف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ إن جامعة أسيوط أثبتت نجاحها في كافة التصنيفات العالمية، مشيرًا إلى أن نجاح جامعة أسيوط في الوصول إلى هذه المراكز المتقدمة في التصنيفات المتنوعة؛ جاء نتيجة تطبيق الأسس العلمية السليمة في النشر الدولي للأبحاث العلمية، والاهتمام بجودتها.

وكشف الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمى الدولي: إن تصنيف QS البريطاني يقوم بترتيب الجامعات؛ وفقاً لعدد من المعايير منها: السمعة الأكاديمية للجامعات، وآراء جهات التوظيف حول كفاءة، وجاهزية خريجي الجامعة، والإنتاج البحثي، ونسبة الاستشهادات في الأبحاث العلمية التي تقوم الجامعة بنشرها، والنشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس؛ مقارنة بعددهم، والتعاون الدولي للجامعة في مجالي التعليم العالي، والبحث العلمي.