العاهل الأردني لوفد أمريكي: يجب الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وخفض التصعيد

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لدى لقائه مع وفد من لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأحد، ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية الإسرائيلية المتطرفة بحق الفلسطينيين، والتي ستؤدي إلى توسيع دائرة الصراع.

وجدد الملك عبدالله الثَّاني التأكيد خلال اللقاء، الذي عقد بقصر الحسينية بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني- على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وخفض التصعيد.

وحذر من تبعات الاستمرار بانتهاكات المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، داعيا إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية بغزة وضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية.

ونبه الملك عبدالله الثاني إلى العواقب الوخيمة لاستمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في دعم منظمات الإغاثة الدولية وتمكينها من توفير الخدمات والمساعدات في القطاع.

تناول اللقاء، طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم، الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأمريكية، وآليات توسيع التعاون، إذ أعرب العاهل الأردني عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة في قطاعات حيوية.

حضر اللقاء مدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة الأمريكية لدى الأردن يائل لمبرت.