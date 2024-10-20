حبس سائق نقل دهس شخصا في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس سائق نقل بتهمة دهس شخص أسفل عجلات سيارته 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث ووجود متوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير أحد الأشخاص بدائرة القسم اصطدم به قائد سيارة نقل، وفر هاربًا مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات تم تحديد، وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين عدم حملة ثمة تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.