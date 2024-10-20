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الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تنفيذ فعاليات الملتقى السنوي لقادرون باختلاف بمركز شباب أشروبة ببني مزار

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في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقتها وزارة الشـــباب والرياضـــة تحت عنوان بداية واهتماما منها بتفعيل كافة الأنشطة التابعة لمراكز الشباب والتي من شأنها  مشاركة وإفادة أكبر عدد من الشرائح العمرية المختلفة.

شهد مركز شباب أشروبة اليوم تنفيذ الملتقي السنوي لذوي القدرات والهمم ضمن خطة النشاط  لشهر أكتوبر ٢٠٢٤م  بمشاركة عدد  ١٥ عضوا.

تمثل النشاط بإلقاء ندوة عن كيفية التغلب علي الإعاقة ومحاولة الانخراط مع المجتمع والوسط المحيط بما يتناسب مع القدرات والمهارات المتاحة للشخص، ألقى الندوة محمود ضيف وهو يمثل ابرز العناصر الفعالة و المميزة لفئة ذوي القدرات والهمم.

جرى التنفيذ فى حضور مجلس الإدارة برئاسة  صلاح إبراهيم ،  مدير المركز صالح عيد عمران وفريق العاملين بالمركز. 

يأتي ذلك بتوجيهات كل من مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي عكاشة وإشراف ومتابعـــة وكلاء المديرية للشباب والرياضة وإشراف ومتابعـــة مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن.

مدرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا