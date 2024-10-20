رغم استمرار القصف.. جيش الاحتلال يجبر سكان شمال غزة على إخلاء منازلهم

ما تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية تسير بشكل متسارع ضد المواطنين في شمال قطاع غزة المحاصر، كما أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين في شمال القطاع على ترك منازلهم.

ويعاني سكان الشمال في القطاع من إنهيار كبير في البنية التتية للقطاع، علاوة على المجازر التي يرتكبها جنود جيش الاحتلال ضد أبناء القطاع، خاصة بعد فشلهم في استعادة الرهائن الإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتداول أهالي القطاع صورًا للفلسطينيين من النساء والأطفال والرجال ممن أجبروا على ترك منازلهم، حيث بلغ عدد المواطنين الفلسطينيين المجبرين على النزوح نحو 5000 فلسطيني.

كما اعتقلت قوات الاجتلال عشرات الفلسطينيين وقيدت أيديهم وأرجلهم ووضعتهم أمام إحدى الآليات العسكرية الإسرائيلية في مخيم جباليا.

يأتي ذلك في الوقت الذي ألنت في وزارة الصحة في غزة استشهاد أكثر من 87 فلسطينيًا بسبب القصف الإسرائيلي المتتالي على بيت لاهيا شمال القطاع.