ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رغم استمرار القصف.. جيش الاحتلال يجبر سكان شمال غزة على إخلاء منازلهم

نزوح أهالي غزة
نزوح أهالي غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ما تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية تسير بشكل متسارع ضد المواطنين في شمال قطاع غزة المحاصر، كما أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين في شمال القطاع على ترك منازلهم.
ويعاني سكان الشمال في القطاع من إنهيار كبير في البنية التتية للقطاع، علاوة على المجازر التي يرتكبها جنود جيش الاحتلال ضد أبناء القطاع، خاصة بعد فشلهم في استعادة الرهائن الإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وتداول أهالي القطاع صورًا للفلسطينيين من النساء والأطفال والرجال ممن أجبروا على ترك منازلهم، حيث بلغ عدد المواطنين الفلسطينيين المجبرين على النزوح نحو 5000 فلسطيني.
كما اعتقلت قوات الاجتلال عشرات الفلسطينيين وقيدت أيديهم وأرجلهم ووضعتهم أمام إحدى الآليات العسكرية الإسرائيلية في مخيم جباليا.
يأتي ذلك في الوقت الذي ألنت في وزارة الصحة في غزة استشهاد أكثر من 87 فلسطينيًا بسبب القصف الإسرائيلي المتتالي على بيت لاهيا شمال القطاع.

إخلاء منازلهم استمرار القصف إخلاء منازل الرهائن الإسرائيليين الصحة في غزة السابع من أكتوبر الإسرائيلية