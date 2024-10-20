نائب محافظ سوهاج يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بجرجا

قاد الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف، وعلى الأراضي أملاك الدولة، بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، وذلك ضمن الموجة 24 لإزالة التعديات، بحضور اللواء أحمد فجر نائب مدير أمن سوهاج، واللواء فوزي المدني نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، ومسئولي حماية النيل بسوهاج .

وأوضح نائب المحافظ أن الحملة استهدفت تنفيذ 10 قرارات إزالة بجرجا منها “9 حالات تعدي على حرم نهر النيل، وحالة تعدي داخل الحيز العمراني، مشيرا إلى أن الإزالات شملت عدد من المباني المتاخمة لمأخذ مياه محطة جرجا الرئيسية، والتي كانت تقوم بالصرف بنهر النيل بجوار المأخذ، وهو ما يسبب أضرار بيئية وصحية على المواطنين”، لافتا إلى إزالة قاعة أفراح وملعب خماسي وكافيه على مساحة أكثر من 2000 متر مربع على حرم نهر النيل، وقد تم إزالة حالة تعدي بالبناء عبارة عن دور مخالف بأحد الأبراج بمنطقة المشوادي الشرقي، وقد تمت الإزالة لجميع تلك المخالفات حتى سطح الأرض، مؤكدا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتوجهات الدولة بشأن إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، والتصدي بكل حسم لكافة المخالفات وإزالة جميع التعديات.

وقد اسفرت حملات الموجة "24" لإزالة التعديات حتى الآن عن إزالة 113 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية الخاصة، بمختلف الوحدات المحلية، وذلك خلال المرحلة الأولى من الموجة والتي بدأت في 12 أكتوبر الجاري، منها "إزالة 56 حالة تعدي على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 4073 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 57 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة فدان و 20 قيراط" .

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