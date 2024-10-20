ندوة توعوية عن مبادرة الاكتشاف المبكر لأورام الثدي بجامعة كفر الشيخ

عقدت ندوة توعوية عن مبادرة الاكتشاف المبكر لأورام الثدي والجهود المبذولة بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ لتسخير كل الإمكانات المتاحة لتحقيق اهداف المبادرة، بالتنسيق مع المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، واشراف الدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب البشري والقائم بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور شريف عرفة مدير المستشفي، والدكتور أحمد غيدة منسق المبادرة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن هذه الندوة تأتى في إطار الأنشطة التوعوية والخدمية المجانية التي تقوم بها المستشفي الجامعي كوسيلة من وسائل المشاركة المجتمعية الفعالة لرفع درجة الوعي لدى المجتمع الجامعي لتقديم حلول عملية للاكتشاف المبكر لمرض سرطان الثدي ورفع نسب الشفاء من خلال الخدمات التي تقوم بها الجامعة ومراكزها ووحداتها الطبية وما يمكن تحقيقه بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

ومن جانبه أكد الدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب البشري، أن الكشف المبكر لأورام الثدي في مرحلته الاولي يؤدي الي نسبة شفاء قد تصل الي 90%، وأشار إلى أنه هناك تقدم كبير وملحوظ في القطاع الطبي بفضل المبادرات الصحية الرئاسية، والتطور الملحوظ في المستشفيات الجامعية والتقنيات الحديثة المستخدمة في الكشف المبكر، كما أشار إلى أهمية الاكتشاف المبكر من خلال 3 وسائل وهي: الفحص الذاتي والذى يبدأ من سن 20 سنة، والفحص الشعاعي ويبدأ من سن 35 سنة ، والفحص السريرى أو الطبي من جانب الطبيب المباشر للحالة.

جدير بالذكر أن اليوم الاحد الموافق 20/10/2024 هو اليوم المعد لهذه المبادرة علي مستوى المستشفيات الجامعية بكل أنحاء الجمهورية نظرًا للأهمية الكبيرة لهذا الآمر وتأثيره النفسي والاقتصادي والاجتماعي علي المرضى.

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