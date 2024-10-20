السوبر المصرى.. الزمالك وبيراميدز "حبايب" بهدف في شوط أول مثير

انتهى الشوط الأول بين فريق الزمالك، ونظيره بيراميدز، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، من المباراة التى تجمع بينهما الآن على ملعب "أستاد آل نهيان"، ضمن منافسات نصف نهائى كأس السوبر المصري، والتي تستضيفه دولة الإمارات.

افتتح إبراهيم عادل التهديف في الشوط الأول ليسجل هدف بيراميدز في الدقيقة الـ 14، بينما تعادل للزمالك سيف الدين الجزيري فى الدقيقة الـ 41 من عمر اللقاء.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، ونجح كل فريق في ترجمة سيطرته إلى أهداف.

ودخل بيراميدز اللقاء بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل - صديق إيجولا - فيستون ماييلي

بينما دخل فريق الزمالك اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد .

خط الدفاع: محمو بانتيك - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد شحاتة

خط الوسط: زياد كمال - عبدالله السعيد - ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي - أحمد سيد زيزو - سيف الدين الجزيري.

ويشارك الزمالك في البطولة، بعد أن مُنح البطاقة الذهبية، التي يمنحها منظمو البطولة لإشراك فريق رابع، بينما يشارك فريق بيراميدز في البطولة بصفته بطلاً لبطولة كأس مصر في نسختها الأخيرة.