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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة الفيوم: مجلسُ شئون الدراسات العُليا والبحوث والعَلاقات الثَّقافيَّة يَعقِـدُ جلستَهُ رقم 208

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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عقدَ مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم جلستَهُ رقم (208) برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس، اليومَ الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024م، بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزية في الحرم الجامعي.

في بداية الاجتماع رحَّبَ الدكتور/ عرفه صبري بأعضاءِ المَجلس، وتقدم باسمه وباسم أعضاء المجلس بخالص التهاني إلى كُلِّيَّـتَي الهندسةِ ودارِ العلوم؛ وذلك لِظُهور مَجَلَّـتَيْهِما في تقرير معامل التأثير العربي 2024م، ثُـمَّ تَــمَّ التَّصديقُ على مَحضر الاجتماع السّابق.

وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل بعضِ الدرجات العلميَّة؛ عَدَدُها (40) ماجستير، و(20) دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

ثمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

اعضاء المجلس الدراسات العليا الدرجات العلمي ة الدراسات العليا والبحوث العلاقات الثقافية