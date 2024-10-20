وزير الزراعة أمام لجنة الإسكان بالبرلمان: شهر مهلة للرد على طلبات التصالح

قال علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين والأوضاع، من التشريعات الحيوية، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة انتهت للموافقة على استكمال اجراءات التصالح، ولكن اتضح عدم وجود ضوابط محددة لتحديد المعايير المتعلقة بالتصالح، وجرى عقد اجتماع لتوحيد المعايير وتحديد الكتل القريبة من الكتل السكانية المراد التصالح عليها.



وتابع فاروق خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان اليوم : تم تحديد الكتل الملاصقة وتم تحديثها وفقا للتصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، على أن تكون الوحدات امتداد طبيعي للكتل السكنية القديمة ومتمتعة بالمرافق ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.



وقال: “عايز فعلا أحل المسألة، مشروع قانون الزاعة الجديد يجري مناقشته حاليا بوزارة العدل، ويهمني رفع المعاناة عن المواطنين لأنه أمر واقع، وظهرت مؤخرا مشكلة المتناثرات، انتهينا لأن يكون التصالح فيها وفقا لعدد من الضوابط التي تهدف جميعها للحفاظ على الرقعة الزراعية”.

وأكد فاروق، أن الوزارة ستقدم كل ما لديها لحل المشكلة، أية طلبات تصالح ستقدم، انا موجود في مكتبي وسيتم تشكيل لجنة للبت في الطلب على وجه السرعة وستكون هناك متابعة والرد خلال 30 يوما سواء بالرفض او القبول.

وعلق النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مصطلح المباني الملاصقة للكتل السكنية مخالف لنص القانون، التشريع ذكر كلمة القريبة وليست الملاصقة.

وعقب الوزير قائلا: “سيتم العدول عن الملاصقة لتصبح القريبة”