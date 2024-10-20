العلاقات الحكومية بمستقبل وطن تناقش خطة عملها خلال الفترة المُقبلة

عقدت أمانة العلاقات الحكومية المركزية، بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب مصطفى سالم، أولى اجتماعاتها التنظيمية عقب إعادة تشكيلها، لوضع خطة عملها، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في التجمع الخامس.

واستعرض النائب مصطفى سالم، أمين العلاقات الحكومية المركزي، بحزب مستقبل وطن، رؤية الأمانة خلال الفترة القادمة، وإعداد خريطة متكاملة للجهات الحكومية والمستقلة، والمجتمع المدني، وكيفية التعامل معها بما يحقق أهداف الحزب ومبادئه.

وتناول الاجتماع، عقد اجتماع مشترك مع كافة أمانات العلاقات الحكومية بجميع المحافظات على كافة المستويات التنظيمية، عقب صدور كافة التشكيلات التنظيمية للمحافظات، فضلاً عن عقد دورات تدريبية لأعضاء أمانة العلاقات الحكومية بالمحافظات، للتعريف بالجهات الحكومية وسبل التعامل معها.

