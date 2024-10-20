عقد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رقم ٢٠١ بجامعة الفيوم

تحت رعاية الدكتور/ ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، عقد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جلسته رقم ٢٠١ برئاسة الدكتور/ عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، وعضوية أعضاء المجلس وذلك اليوم الأحد ٢٠٢٤/١٠/٢٠.

صرح د/ عاصم فؤاد العيسوى أن المجلس أحيط علمًا بتنظيم ندوة تحت عنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر 1973 للحاضر والمستقبل" بمناسبة الذكرى51 لنصر أكتوبر والتي يقوم بتنظيمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قطاع شؤون التعليم والطلاب، وتستضيف خلاله الجامعة اللواء أركان حرب دكتور محمد عبد القادر قشقوش المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وذلك يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 بقاعة الاحتفالات الكبرى.

كما تمت إحاطة المجلس علمًا باستضافة الجامعة لمهرجان الفيوم السينمائي للأفلام البيئية والفنون المعاصرة والذي تنظمه مؤسسة مسار للثقافة والفنون، وذلك خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 30 نوفمبر 2024 كما أكد أن المجلس نظر في مقترح الخطة السنوية لأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي 2024/2025.