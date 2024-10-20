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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. سيميوني يعلن تشكيل أتليتكو مدريد في مواجهة ليجانيس

دييجو سيميوني
دييجو سيميوني
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أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني  لفريق أتليتكو مدريد، عن التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ليجانس، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الأسباني "لا ليجا".
ويستضيف فريق أتليتكو مدريد، اليوم الأحد، نظيره ليجانس على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، في لقاء ينطلق في الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.
ويحل أتليتكو مدريد  في المركز الثالث  من جدول ترتيب "لا ليجا" برصيد 17 نقطة، بينما يأتي ليجانيس  في المركز الـ 17 برصيد 8 نقاط.

 

تشكيل أتليتكو مدريد


حراسة المرمى: يان أوبلاك
الدفاع: ناويل مولينا وأكسيل فيتسل وكليمو لونجليه وخابي جالان
الوسط: بابلو باريوس، وكوكي، ريكويلمي
الهجوم: أنخيل كوريا وأنطوان جريزمان وألكسندر سورلوث

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