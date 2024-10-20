انطلاق البرنامج الرئاسي "مودة" بجامعة كفر الشيخ

أطلقت جامعة كفر الشيخ اليوم الأحد الموافق 20/10/2024، البرنامج الرئاسي “مودة” للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية، والذي ينفذ بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الاجتماعي، برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور طارق عبدالرحمن المنسق الفني للبرنامج بالجامعة، حيث تم تنظيم وتنفيذ دورة تدريبية بكلية التمريض قام بتنفيذها الدكتور طارق عبدالرحمن، وتنسيق الدكتور صباح ابوالفتوح عميد كلية التمريض.



وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن البرنامج القومي “ مودة” يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”، للتوعية بتكوين الأسرة علي أسس صحيحة بهدف الحد من ارتفاع معدلات الطلاق بالمجتمع للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية، وذلك من خلال تناول كل من الجوانب النفسية والاجتماعية، والجوانب الصحية والطبية، وكذلك الجوانب الشرعية والدينية للحياة الاسرية لتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عن الأسرة والحياة الأسرية.

ومن جانبه أشارالدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على البرنامج التدريبي بالجامعة، أن تنفيذ البرنامج بالجامعة سوف يستمر إلى بداية شهر ديسمبر ٢٠٢٤ والمستهدف تنفيذ عدد (٥٠) دورة تدريبية في مختلف كليات ومعاهد الجامعة لرفع وعي شباب جامعة كفر الشيخ بالمهارات الحياتية اللازمة لتكوين أسرة سليمة، ويقوم بالتدريب في البرنامج اعضاء هيئة التدريس المعتمدين كمدربين في برنامج (مودة).