عبير عصام: المبادرات الرئاسية عصا سحرية للجمعيات والمؤسسات الأهلية

قالت عبير عصام رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة وأمين أمانة ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن، أن المؤتمر السنوي الأول للعمل الأهلي لمحافظة الجيزة، يأتي في إطار دعم الاتحاد للمبادرة الرئاسية " بداية"، حيث يعد أول اتحاد يستجيب سريعاً لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، في رفع الوعي المجتمعي بهذه المبادرة التي تهدف إلى بناء الإنسان والتي تتماشي مع أهداف أمانة ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن بالجيزة.

جاء ذلك اليوم خلال فاعليات افتتاح المؤتمر السنوي الأول للعمل الأهلي لمحافظة الجيزة، والذي يأتي في إطاردعم وتفعيل المبادرة الرئاسية "بداية"، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وأمانة ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن بالجيزة.

والذي افتتحته نائب محافظ الجيزة الدكتورة هند عبد الحليم والدكتورة عبيرعصام رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، أمين أمانة ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن بالجيزة.

وشارك في الافتتاح أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعبد الله المقدم الرئيس الأسبق للاتحاد الإقليمي واللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية سابقا والمهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة والاتحاد العام للجمعيات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

المبادرات الرئاسية

وأكدت رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالجيزة، أن المبادرات الرئاسية هي العصا السحرية للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومظلمة للتكامل والتكاتف مع الدولة للعمل علي تنفيذ تطلعات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، لافتة أن إنشاء مدارس عمار للتكنولوجيا التطبيقية هي أحد مخرجات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغيير ثقافة التعليم الفني لدى المجتمع وربط التعليم بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل والنهوض بالشباب والفتيات.



وقالت، إن الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، حقق نجاحات وبصمات عديدة في كل ما يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بالمجتمع وفي التطوير والفكر حيث أطلق العديد من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم ومحو الأمية ودعم السيدات وتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية.

تنفيذ مشروعات تنموية

وقالت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، إن المحافظة في 5 سنوات الماضية قامت بجهود كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمة المجتمع من خلال عمل الجمعيات الأهلية، منها مشروعات التمكين الاقتصادي ودعم السيدات والأسر الفقيرة، كما امتدت الشراكة إلى مشروعات تطوير العشوائيات والقوافل الطبية وفي التعليم ومبادرة تكافل وكرامة.

وأضافت أن المحافظة في الفترة القادمة تولي اهتماماً كبيرًا بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة في ملف محو الأمية، والتي تعد من الملفات الشائكة علي مستوي المحافظة، موجهة الشكر للدكتور عبير عصام علي تبرعها بمبلغ مليون جنيه لمحو الأمية للسيدات.

مبادرة بداية

وأكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالجيزة برئاسة عبير عصام استطاع أن يحقق انجازات عظيمة خلال عام واحد ما جعله يحظى بالمرتبة الأولي في تقييم اتحادات الجمعيات الأهلية في مصر.

وأوضح أن الاتحاد أول من شارك في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في محور التوعية، كما أن مبادراته هدافة لرفع القدرات والتنمية المجتمعية.

وأشارإلى أن المبادرة الرئاسية "بداية" والتي جاءت بعد اكبر مبادرة تنموية وهي مبادرة حياة كريمة بمثابة رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي مفادها " بدون التنمية البشرية لا يمكن تطوير".

ولفت إلى أن المبادرة مدتها 100 يوم حيث تستهدف عدد من المحاور منها الصحة والتعليم التي سيعمل الاتحاد العام من خلال عمل الجمعيات الأهلية على تحقيقها.

وتابع:" نفخر بدور الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع حيث نسهم بنحو 30% من تقديم الخدمات للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم بالإضافة إلي دورها في دعم الأسر الأكثر احتياجا"، مشيراً إلى أن العمل الاهلي والمجتمع المدني قاطرة التنمية الاجتماعية".

وخلال فعاليات المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلي عن انجازات الاتحاد في العمل الاهلي ودعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجانب تكريم السيدات محاربات "بهية"،وأيضًا الحاصلات علي شهادة محو الأمية من مبادرة "نور" بالإضافة إلى تكريم الجمعيات الأهلية المتميزة داخل محافظة الجيزة، وعدداً من الشخصيات العامة المؤثرة في العمل الأهلي وأوائل طلبة مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية.