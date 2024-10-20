محافظ الدقهلية يأمر باستدعاء 30 سيارة سرفيس لنقل المواطنين والطلاب.. لهذا السبب

أمر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة باستدعاء أكثر من 30 سيارة سرفيس وميني باص لنقل الطلاب والمواطنين من موقف قولنجيل وتقاطع شارع الإمام محمد عبده مع قناة السويس بمدينة المنصورة وذلك بعد اكتشافه تزاحما شديدا وعدم وجود سيارات نقل داخلية كافية خلال جولته.

ووجه المحافظ بتكثيف تواجد سيارات السرفيس بالمواقف العمومية داخل مدينة المنصورة أثناء فترة الصباح لنقل الطلاب الي الجامعات ونقل المرضى الي المستشفيات ونقل العاملين الي مقر عملهم ونقل المواطنين لتلقي خدماتهم .

وقال المحافظ لن اسمح باستغلال المواطنين وستتم محاسبة المخالفين التعريفة المقررة ومقسمي الخطوط وسيتم فرض غرامات فورية قدرها 600 جنيه في المرة الأولي وفي حالة تكرار المخالفة سيتم الغاء خط السير ووقف ترخيص السيارة .

وأكد مرزوق علي أن جولاته المفاجئة مستمرة علي المواقف العمومية والخطوط الداخلية لإعادة الانضباط إليها وعدم مخالفة التعريفة وتقسيم الخطوط وإلزام سائقي التاكسي بتشغيل العداد .

كان محافظ الدقهلية قد أجرى جولة مفاجئة بموقف قولنجيل بمدينة المنصورة للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة المقررة ولصق الاسيتكارات بالتعريفة الجديدة .

واستوقف المحافظ عددا من سيارات التاكسي وشدد علي إعادة معايرة العداد وتشغيله مؤكداً أنه سيتم محاسبة المخالفين بعد انتهاء المهلة المقررة نهاية الأسبوع

كما شدد مرزوق علي سائقي السرفيس علي عدم تقسيم الخطوط والا يستعرضون لاقصى انواع المحاسبة .

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