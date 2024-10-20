تحرير 260 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة بالغربية

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومديري مديريات الصحة والتموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، قامت بتحرير 260 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة خلال شهر أكتوبرالجاري بمراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق برغيف الخبز واتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد كل من تسول له نفسه بالتلاعب بالخبز المدعم، موجهًا تحذيرات شديدة اللهجة للأفران بتحسين أدائها وضبط عملية بيع الخبز وتحسين جودته وتوفير رغيف عيش مطابق للمواصفات للمواطنين بجميع المخابز.

وأشار إلى استمرارالجولات بشكل مفاجئ على المخابز البلدية لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة حتى يشعر المواطن بالتغيير الإيجابي في جودة الخبز.

وأوضح محافظ الغربية، أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي، مؤكدًا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية أو الخبز من حيث الجودة والصلاحية وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .