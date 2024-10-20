ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة سائق اللودر المتهم بقتل مهندس التجمع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس محاكمة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس داخل مشروع سكني بالتجمع الأول لجلسة 19 نوفمبر.

أمرت جهات التحقيق إحالة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس داخل مشروع سكني بالتجمع الأول إلى محكمة الجنايات.

وكشف التحقيقات مع سائق اللودر، ان المتهم مريض نفسي وظل يهذي بكلمات غير مفهومة خلال التحقيق معه.

واوضحت شهادة زملاء المتهم انه مهتز نفسياً وأنه جاء للعمل معهم بالمشروع بالتجمع الأول منذ ١١ يوماً فقط من ارتكاب الجريمة.

وكان تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغاً بوفاة مهندس اثناء عمله داخل مشروع سكني (كمبوند) بدائرة القسم إثر حادث دهس على يد سائق.

محكمة جنايات القاهرة سائق اللودر إحالة سائق اللودر المتهم الجنايات التجمع الخامس المتهم مريض نفسي