تأجيل محاكمة سائق اللودر المتهم بقتل مهندس التجمع

اجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس محاكمة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس داخل مشروع سكني بالتجمع الأول لجلسة 19 نوفمبر.

أمرت جهات التحقيق إحالة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس داخل مشروع سكني بالتجمع الأول إلى محكمة الجنايات.

وكشف التحقيقات مع سائق اللودر، ان المتهم مريض نفسي وظل يهذي بكلمات غير مفهومة خلال التحقيق معه.

واوضحت شهادة زملاء المتهم انه مهتز نفسياً وأنه جاء للعمل معهم بالمشروع بالتجمع الأول منذ ١١ يوماً فقط من ارتكاب الجريمة.

وكان تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغاً بوفاة مهندس اثناء عمله داخل مشروع سكني (كمبوند) بدائرة القسم إثر حادث دهس على يد سائق.