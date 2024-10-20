انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف المنصورة

شارك عدد من أعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية، بفعاليات الدورة التدريبية المقامة بكلية الهندسة جامعة المنصورة فى الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر، حول التفتيش وقضايا الطفل وأمن الدولة العليا، وقضايا الشؤون الضريبية والاقتصادية وغسيل الأموال.

حضر الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية المستشار مصطفى سمرة، القائم بأعمال المحامي العام الأول رئيس الاستئناف، المستشار فخري خيري المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المستشار أحمد فتح الباب المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة



كما حضر فعاليات الجلسة الافتتاحية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ورحب الدكتور شريف خاطر بأعضاء النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف المنصورة والمشاركين في الدورة التدريبية،.

وأكد خاطر على أهمية العلم والاطلاع والتدريب المستمر في مواكبة كل ما هو جديد في مجال القانون وتطبيقات العدالة، وأهمية الاستفادة من الخبرات والبناء عليها، متمنياً للمشاركين دوام التوفيق في أداء رسالتهم السامية نحو إعلاء سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة.

كما عبر عن فخره أن يكون أحد قيادات النيابة العامة من خريجى كلية الحقوق جامعة المنصورة.

من جهته وجّه المستشار مصطفى سمرة القائم بأعمال المحامي العام الأول رئيس الاستئناف، الشكر لجامعة المنصورة لاستضافة الدورة التدريبية في إطار التعاون بين النيابة العامة وجامعة المنصورة ، و المساهمة في توفير اللوجستيات المطلوبة لعقد الدورات التدريبية لأعضاء النيابة بشكلٍ عام، وحرص إدارة الجامعة ممثلة في الأستاذ الدكتور شريف خاطر على تنسيق تلك الدورة التدريبية.

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