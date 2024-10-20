استشهاد 3 عناصر من الجيش اللبناني في غارة إسرائيلية على الجنوب

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، استشهاد 3 عناصر في غارة إسرائيلية على طريق عين ابل حانين في الجنوب.

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت آلية للجيش على طريق عين أبل - حانين في الجنوب، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء من عناصر الجيش.

وفي السياق، يواصل الطيران الحربي الاسرائيلي شن غاراته العنيفة على بلدة عيتا الشعب بقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية، بالإضافة إلى قصف مدفعي لبلدتي مجدل سلم وبرعشيت بالقذائف الثقيلة.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات حاريص، وبرعشيت، وشقرا، وعيناتا والمنطقة الواقعة بين بلدتي جيشيت وعبا، إلى جانب شن غارتين على الهرمل الشمالية الغربية، بالإضافة إلى غارة استهدفت بلدة شيحين.

من جانبه، أعلن "حزب الله" استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا بِقذائف المدفعية، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.