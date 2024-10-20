السوبر المصري.. إبراهيم عادل يتقدم لبيراميدز على الزمالك

تقدم نادى بيراميدز، على نظيره الزمالك فى الدقيقة الـ14 من عمر الشوط الأول، من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "أستاد آل نهيان"، ضمن منافسات نصف نهائى كأس السوبر المصرى، والتى تستضيفه دولة الإمارات.

أحرز هدف بيراميدز اللاعب إبراهيم عادل فى الدقيقة الـ 14 من عمر اللقاء.

ودخل بيراميدز اللقاء بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل - صديق إيجولا - فيستون ماييلي



ويجلس على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - علي جبر - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي.