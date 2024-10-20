5 ملايين جنيه للنادي الفائز بـ دوري Nile باللائحة الجديدة

أقرت لائحة الدوري المصري للموسم الجديد 2024-2025، بندًا بخصوص الجوائز المالية للأندية، حيث يحصل كل نادٍ مشارك في بطولة الدوري العام القسم الأول (دوري Nile ) على مبلغ وقدره 1,000,000 جنيه "مليون جنيه مصري" يتم سدادها بعد نهاية الموسم .

بينما النادي الحاصل على المركز الأول في بطولة الدوري العام القسم الأول (دوري Nile) يحصل على مكافأة مالية قدرها 5,000,000 جنيه "خمسة ملايين جنيه مصريا".

وعن الغرامات المالية ، في حالة توقيع غرامات مالية على أحد الاعبين ايا كانت الغرامة يقوم النادي بسداد الغرامة خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة وإذا لم تسدد خلال الموعد المحدد تضاعف الغرامة ويعتبر اللاعب موقوفا لحين قيام النادي بسداد الغرامة .

وفي حالة توقيع عقوبة مالية على أحد الأجهزة الفنية والطبية والإدارية يقوم النادي بسداد الغرامة في خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة واذا لم تسدد خلال الموعد المحدد يعتبر موقوفا لحين سداد الغرامة.