محافظ أسوان: تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق لتحقيق أهداف مبادرة بناء الإنسان

تواصل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان " ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية فعالياتها وأنشطتها المتنوعة، وقد أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المعنية بتكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة الرائدة من خلال حزمة كبيرة من البرامج والأنشطة التى تستهدف كل الفئات العمرية بداية من مرحلة الطفولة وحتى كبار السن ، وهو الذى يتواكب مع رؤية مصر 2030 ، وتوطين أهداف التنمية المستدامة فى مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة والتضامن الإجتماعى وغيرها من المجالات الأخرى .

المبادرة الرئاسية ترتكز فى مضمونها على الوصول لمجتمع أكثر وعياً وتقدماً

وأكد على أن المبادرة الرئاسية ترتكز فى مضمونها على الوصول لمجتمع أكثر وعياً وتقدماً ، ولتحسين قدرة الأفراد ، وتطوير مهاراتهم ، وزيادة فرصهم فى تحقيق النجاح الشخصى والمهنى ، ودعم الآخرين ، وتعزيز روح فريق العمل الواحد من أجل مشاركة مجتمعية فعالة ويتم تحقيق ذلك بطريقة تكاملية بين مختلف الوزارات والأجهزة التنفيذية ، وأيضاً الهيئات والمؤسسات المدنية والأهلية لتحسين جودة الحياة للمواطنين .

1000117647

1000117645

1000117643

1000117641