محافظ الدقهلية: فخور باهتمام أهالينا في القرى بتعليم أبنائهم

واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأحد جولاته المفاجئة بتفقد مدرسة محمد سرايا الإعدادية المشتركه بقرية الحميديه التابعة لمركز ومدينة منية النصر لمتابعة سير العملية التعليمية، وانتظام حضور الطلاب.



جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، والأستاذ محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة منية النصر.

وقال المحافظ:" سعادتي بالغة لوجودي وسط مجموعه من الطلاب الموهوبين في الإلقاء الشعري والإنشاد الديني ، حيث استمع الي القاء عدد من الطلاب الموهوبين في الشعر والإنشاد والحاصلين علي مراكز أولي علي مستوي الجمهوريه والمحافظة".



و أضاف:" فخور بهذه النماذج المشرفة التي خرجت من مدرسة صغيرة داخل قريه صغيرة، وهذا إن دل فإنما يدل علي حرص أهالينا في القري علي تعليم أولادهم والاهتمام بهم ، كما يدل علي حسن سير العملية التعليمية بالقرى”.



وأشار " مرزوق" إلى الطلاب قائلاً:" إن الدقهليه أنجبت لمصر أعلام في شتي المجالات أريدكم أن تكونوا جزء منهم وان يخرج من بينكم العلماء والأدباء والشعراء والأطباء والمهندسين وغيرهم".



ووجه " المحافظ " الشكر والتقدير للقائمين علي العمليه التعليمية بالمدرسة لاكتشافهم للمواهب ونظافة وتجميل المدرسه والحفاظ على انتظام العملية التعليمية وحضور الطلاب.

WhatsApp Image 2024-10-20 at 3.01.03 PM

WhatsApp Image 2024-10-20 at 3.01.01 PM

WhatsApp Image 2024-10-20 at 3.01.00 PM

WhatsApp Image 2024-10-20 at 3.01.05 PM (2)

WhatsApp Image 2024-10-20 at 3.01.05 PM (1)