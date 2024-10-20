إزالة 71 حالة تعد بأسوان منذ انطلاق المرحلة الأولى للموجه الـ24

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الجهود المبذولة من الوحدات المحلية، والتى تستمر حتى الأول من شهر نوفمبر القادم حيث استهدفت إزالة 25 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 30 ألف و 114 م2 بنطاق مراكز كوم أمبو وأسوان ومدينة البصيلية ، وذلك من إجمالى 71 حالة بمساحة 487 ألفا و826 م2 منذ انطلاق فعاليات هذه المرحلة.

استكمال تنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإستكمال تنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.

وأوضح المحافظ بأنه يتم إداراج مختلف الحالات المستهدفة ، مع إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين ، وهو الذى يشهد متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

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