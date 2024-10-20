محافظ بني سويف يناقش مستجدات سير العمل في ملف التصالح

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، وفق القانون التصالح الجديد 187 ولائحته التنفيذية، وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ورساء الوحدات المحلية ، ومسؤولى الزراعة والإصلاح الزراعي وبعض الإدارات المعنية بالديوان العام أعضاء اللجنة التنسيقية.

ناقش المحافظ مستجدات وسير العمل في الملف،حيث تم استعراض تقارير موقف تلقي طلبات التصالح وفحصها من خلال اللجان المختصة في كل مركز "على حدة"والمعاينات التي تم تسجيلها على المنظومة، وردود الجهات والإدارات المعنية وشهادات بيانات التصالح التي يتم تسليمها للمواطنين المتقدمين بطلبات وملفات للتصالح، بجانب عرض تقارير المتغيرات المكانية وموقف رصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

ووجه المحافظ ببذل مزيد من الجهود للدفع بمعدلات الأداء وتعزيز التنسيق لتسريع العمل ووتقديم سبل دعم ضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد ،وذلك بالتوازي مع استمرار المتابعة للتصدي لإية تعديات وسرعة الرد على المتغيرات الواردة أولاً بأول، والتنسيق مع الجهات الأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ الإزالات، بجانب الإشراف والتقييم الدوري لاستجابة الجهات للمتغيرات ،ضمن الجهود المبذولة في ملف التعديات ، في إطار توجيهات الدولة في هذا الشأن.