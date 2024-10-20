شباب دوينه بأسيوط يحتفل بانتصارات أكتوبر بمسابقة فنية.. ضمن مبادرة بداية جديدة

نظم مركز شباب دوينه التابع لإدارة شباب أسيوط، يوم الأحد 20 أكتوبر، مسابقة فنية متنوعة لطلاب الطلائع، وذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى النصر العظيم.

وشارك في المسابقة حوالي 30 طالباً، حيث قدموا مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي تعبر عن حب الوطن وفخرهم بتضحيات أبطاله. وقد تضمنت هذه الأعمال لوحات زيتية وأقلام رصاص ومنحوتات تعكس إبداع المشاركين وتفكيرهم الإبداعي.

وقال أحمد العمارى، مدرس التربية الفنية وحكم المسابقة، إن هذه الفعالية تهدف إلى تنمية روح الإبداع والابتكار لدى الشباب، واكتشاف المواهب الفنية الكامنة لديهم، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء للوطن وتذكيرهم بتضحيات الأجيال السابقة.

وأكد أحمد السويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، أن هذه المسابقة تأتي في إطار حرص الوزارة على تنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى تنمية قدرات الشباب في مختلف المجالات، وتوفير فرص للتعلم والتطوير.