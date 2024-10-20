جامعة أسيوط تشارك في حملة الهلال الأحمر المصري "RED WEEK"

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، شاركت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسيوط؛ فى فعاليات حملة "RED WEEK"، والتى أطلقها الهلال الأحمر المصري، والتى استهدفت استثمار طاقات الشباب الجامعي في مصر، من خلال تعزيز وعيهم بأهمية العمل التطوعي، ودورهم الحيوي في خدمة المجتمع.

تأتي الحملة على مستوي (٣٥) جامعة مصرية، تحت إشراف الهلال الأحمر المصري، واستهدفت الطلاب بهذه الجامعات؛ وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمشرف العام على وحدات التضامن بالجامعات المصرية.

وفى هذا الإطار؛ أشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى أن الحملة تضمنت؛ تعريف الطلاب بمجالات التطوع بالهلال الأحمر المصري، ودور وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى توعية الطلاب بأهمية التطوع، هذا إلى جانب بعض الأنشطة التى تهدف إلى تعزيز الصحة العامة بين الطلاب، ومساعدتهم على اتخاذ خطوات إيجابية نحو نمط حياة أكثر توازناً.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من برامج الحملة (٨٦٠) طالباً من مختلف كليات الجامعة، كما بلغ إجمالي المتطوعين من الطلاب المنضمين -جراء الحملة- لوحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة ما يقرب من (٥٥) طالباً.

وانطلقت فعاليات الحملة بجامعة أسيوط؛ من أمام القرية الأولمبية بالجامعة، وذلك تحت إشراف؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ أحمد المنصوري مدير وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.



