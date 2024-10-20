جامعة قناة السويس تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول تقدير الذات والثقة بالنفس

نظمت جامعة قناة السويس برنامجًا تدريبيًّا تحت عنوان "تقدير الذات والثقة بالنفس"، وذلك ضمن جهود الجامعة لتعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم، لتخطي التحديات اليومية بنجاح، وتوطيد العلاقات الاجتماعية، والحفاظ على صحتهم النفسية.

أُقيم البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي ذاك السياق ـ أكد الدكتور ناصر مندور على أهمية كسر حاجز الخوف لاكتساب الثقة بالنفس، وشدد على ضرورة مواجهة التجارب بثقة، لافتاً إلى أن التجارب تمنح الخبرات وتعزز الثقة بالنفس، مشيراً إلى أنه من الضروري اجتياز مرحلة السلبية وخوض التجارب لتحقيق النجاح والتقدم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن البرنامج يهدف إلى تعريف الطلاب بالمفاهيم الأساسية لتقدير الذات والثقة بالنفس، وأسباب انعدامها، مؤكدة أن تعزيز الثقة بالنفس ضروري في كل جانب من جوانب حياتنا، وأساسية لتحقيق النجاح.

أُشرف على البرنامج الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وقدمته الدكتورة هبة سعيد حسن أبو النجا، مدرس الصحة النفسية بكلية التربية، التي ركزت على أسباب تدني تقدير الذات، مثل كثرة الانتقادات أو المعاملة السيئة، وكيفية تعزيز الثقة بالنفس من خلال عدم مقارنة النفس بالآخرين، والابتعاد عن لوم الذات المفرط، وتكوين علاقات اجتماعية إيجابية، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية والاهتمام بالمظهر.

تم تنظيم البرنامج بإشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

يأتي هذا البرنامج ضمن رؤية الجامعة لتعزيز دورها في خدمة المجتمع وتنمية قدرات الطلاب، مما يساهم في إعداد جيل مبتكر قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل