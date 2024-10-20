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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدًا.. بدء فعاليات برنامج "ستارز" التدريبي لتنمية مهارات الشباب بدمنهور

برنامج ستارز التدريبي
برنامج "ستارز" التدريبي لتنمية مهارات الشباب
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تنطلق غدًا الاثنين الموافق 21 أكتوبر، فعاليات النسخة الرابعة من برنامج "ستارز" التدريبي بمكتبة مصر العامة بدمنهور، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ومؤسسة "حياة كريمة".

ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الشباب ورفع كفاءتهم بما يؤهلهم لسوق العمل، ويساهم في دعم مشروعات ريادة الأعمال، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويستهدف البرنامج فئة المتطوعين من الشباب والفتيات، خاصة طلبة الجامعات، ويوفر لهم فرصة مميزة لتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع متطلبات السوق.

للتسجيل والمشاركة في البرنامج، يمكن التقديم من خلال الرابط بالضغط هنا:

 

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