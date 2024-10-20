العرض العالمي الأول لفيلم التدريب الأخير بالمهرجان الوطني للفيلم بطنجة

ينطلق الفيلم المغربي التدريب الاخير للمخرج ياسين فنان في عرضه العالمي الأول بالدورة الرابعة والعشرين من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة (18 - 26 أكتوبر) حيث ينافس بالمسابقة الرسمية.



يعُرض الفيلم يوم الإثنين 21 أكتوبر الساعة 4 عصرًا وذلك بحضور فريق العمل بالفيلم والممثلين.



ويدور الفيلم حول مخرج مسرحي يستعد لتدريب فرقة على مسرحية الخادمات لجون چينيه ، إلا أن التوترات تتصاعد بعد أن يبدأ في تناول مضادات الاكتئاب ومحاربة شياطينه قبل العرض المقرر للمسرحية أمام منتج ومدير ثقافي من السفارة الفرنسية.



الفيلم من إخراج ياسين فنان وتأليف نبيل المنصوري الذي يشارك في بطولة الفيلم مع جميلة الهوني، حسناء طمطاوي، وعبد الإله عاجل. الفيلم من إنتاج نادر فيجاج لشركة Morocco Films Makers، ومدير تصوير عادل أيوب. تتولى MAD Distribution التوزيع في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.



ياسين فنان مخرج سينمائي وكاتب سيناريو مغربي، حاصل على شهادة في الفنون المسرحية من جامعة السوربون بباريس. كتب أول فيلم له وأخرجه عام 2002 بعنوان (الجرح الصغير)، ثم كتب عدة سيناريوهات وأخرجها بعض المخرجين، بما في ذلك المخرج يونس ركاب. في 2004 أخرج ثلاثة أفلام قصيرة هي Danger MAN وThe future is now، وقميص أبيض وربطة عنق سوداء.



ومن أشهر أعماله مسلسل غدر الزمان (2023) وأولاد الدرب (2022) وشمس العشية (2021) والوجه الآخر (2018). في عام 2014، أخرج أول فيلم روائي طويل له كريان بوليود، الذي فاز بالعديد من الجوائز في مهرجانات طنجة ومالمو وجنيف السينمائية.